Фінська компанія розірвала контракт з "Росатомом" на будівництво АЕС

Фінська компанія Fennovoima розірвала контракт з "Росатомом" щодо будівництва АЕС "Ханхіківі-1".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що Fennovoima розірвала EPC-контракт з RAOS Project (дочірнє підприємство "Русатом Енерго Інтернешнл", що входить до складу "Росатому") через значні затримки з боку RAOS та нездатність виконати проєкт.

"Протягом останніх років спостерігалися значні й зростаючі затримки. Війна в Україні посилила ризики для проєкту. RAOS не зміг пом’якшити жодного з ризиків. Це означає, що співпраця з проєктом RAOS припиняється негайно", – йдеться у заяві.



Зазначається, що розірвання контракту матиме значний вплив на співробітників у Fennovoima і вплине на компанії ланцюга поставок та регіон Пюхяйокі.



"Рішення про розірвання контракту з RAOS Project ухвалювалося нелегко. У такому великому проєкті є значні складнощі, і рішення ухвалюютьс лише після ретельного обміркування. Ми повністю визнаємо негативні наслідки та робимо все можливе, щоб пом’якшити їх", – наголосив голова правління фінської компанії Еса Хармала.

Як повідомлялося, влада Фінляндії відмовилась видавати ліцензію на будівництво АЕС "Ханхіківі" за участі "Росатома".