Підприємці отримали за тиждень пільгових кредитів на 3 мільярди

Упродовж минулого тижня у межах держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 738 пільгових кредитів на загальну суму 3,09 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Усього з моменту старту Програми суб’єкти підприємництва станом на 02.05.2022 р. отримали від уповноважених банків 38 462 кредитів на загальну суму 102,6 млрд грн.

Із них 10,2 млрд грн підприємці отримали на інвестиційні цілі, 57,7 млрд грн – у якості антикризових кредитів, 24,8 млрд грн були видані як рефінансування попередньо отриманих кредитів, ще 9,3 млрд грн – кредити для с/г виробників, передусім, на інвестиційні цілі.

Зазначається, що в умовах дії воєнного стану одним із пріоритетів Мінфіну залишається державна підтримка розвитку підприємництва, що здійснюється, у тому числі, завдяки ініційованій Президентом України Володимиром Зеленським програмі "Доступні кредити 5-7-9%".

Так, у березні для підтримки сільськогосподарських товаровиробників з метою забезпечення посівної кампанії, а також для підтримки та активізації підприємницької діяльності у період дії воєнного стану Уряд вніс низку змін до Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%". Змінами передбачено суттєві спрощення для кредитування, зокрема, можливість отримання пільгових кредитів під 0% річних з гарантією від Уряду України на рівні 80%.