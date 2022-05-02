Великі мережі АЗС підвищили ціни на автогаз

Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні зросла 2 травня на 29 копійок – до 30,87 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

На станціях ОККО і WOG автогаз здорожчав на 49 і 48 копійок – до 30,99 і 30,98 грн/л відповідно.

На 1 грн/л збільшили ціни SOCAR, Mango і "Катрал".

Крім того, на 30-50 коп./л здорожчав автогаз у мережах "БРСМ-Нафта", "Автотранс", UPG та BVS.