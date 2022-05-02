Великі мережі АЗС підвищили ціни на автогаз
Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні зросла 2 травня на 29 копійок – до 30,87 грн/л.
Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".
На станціях ОККО і WOG автогаз здорожчав на 49 і 48 копійок – до 30,99 і 30,98 грн/л відповідно.
На 1 грн/л збільшили ціни SOCAR, Mango і "Катрал".
Крім того, на 30-50 коп./л здорожчав автогаз у мережах "БРСМ-Нафта", "Автотранс", UPG та BVS.
Топ коментарі
+6 Бяка Бука
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+5 valera ivolgov
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+3 valera ivolgov
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Но, выгода газа сейчас - это запас хода. У тебя бак бенза+бак газа = 1000 км. хода на средне жрущей машине пусть 10 л. на 100
бариги косять бабло...