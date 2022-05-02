БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
8 608 13

Великі мережі АЗС підвищили ціни на автогаз

газ,азс,сжиженный,газовый,автогаз,баллон

Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні зросла 2 травня на 29 копійок – до 30,87 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

На станціях ОККО і WOG автогаз здорожчав на 49 і 48 копійок – до 30,99 і 30,98 грн/л відповідно.

На 1 грн/л збільшили ціни SOCAR, Mango і "Катрал".

Крім того, на 30-50 коп./л здорожчав автогаз у мережах "БРСМ-Нафта", "Автотранс", UPG та BVS.

Автор: 

АЗС (1593) ціни (3521) скраплений газ (1145)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+6
За автогаз - те саме. Його собівартість - копійки, по зрівнянню з бензином. Тим не менше, ціна його, зовсім неадекватна, навіть враховуючи нинішню ситуацію у країні.
показати весь коментар
02.05.2022 14:50
+5
І з цими олігархами ми будемо будувати нову Україну ??
показати весь коментар
03.05.2022 00:50
+3
Газ по 30 грн це вішалка, війна не війна, а таки вішалка.
показати весь коментар
03.05.2022 00:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вообще не вижу смысла заправляться автогазом, лично у меня, стоимость пробега 100 км получается дороже на 60-70 грн, чем на бензине.
показати весь коментар
02.05.2022 13:27 Відповісти
Сейчас да, по деньгам газ не выгоден!
Но, выгода газа сейчас - это запас хода. У тебя бак бенза+бак газа = 1000 км. хода на средне жрущей машине пусть 10 л. на 100
показати весь коментар
02.05.2022 17:01 Відповісти
Ну например в Днепре сейчас бензин не купить вообще, а газ на заправках есть. Тут уже не про дешевле, а про вообще хоть на чем-то ехать.
показати весь коментар
03.05.2022 12:05 Відповісти
Я про бензин напишу. знову розганяють зраду, щоб під "шумок" підняти ціни. Війна, однак логістика - ж питання, яке вирішується, якщо є завдання вирішити, а не ціни підняти, особливо, якщо взяти до уваги економіку бензину в ЄС. Зростання на 3-5 грн. виправдане, більше - бажання збити гроші. В ЄС бензин 1,2-1,7 євро в середньому, однак при їх високому оподаткуванню. Потрібно завжди про це пам'ятати )))
показати весь коментар
02.05.2022 13:35 Відповісти
За автогаз - те саме. Його собівартість - копійки, по зрівнянню з бензином. Тим не менше, ціна його, зовсім неадекватна, навіть враховуючи нинішню ситуацію у країні.
показати весь коментар
02.05.2022 14:50 Відповісти
медведчуку-марченко теж треба копійочку. та й партнерам теж
показати весь коментар
03.05.2022 01:17 Відповісти
Вчера в Киеве газ был по 33 грн.
показати весь коментар
02.05.2022 17:02 Відповісти
кому війна, а кому бізнес...
бариги косять бабло...
показати весь коментар
02.05.2022 21:30 Відповісти
Газ по 30 грн це вішалка, війна не війна, а таки вішалка.
показати весь коментар
03.05.2022 00:47 Відповісти
І з цими олігархами ми будемо будувати нову Україну ??
показати весь коментар
03.05.2022 00:50 Відповісти
Секр\СНБО Данилов у Шустера огласил Список топ-10 контрабандистов против кот\введены санкции Украины Механизм неизвестен В списке нет ни одного олигарха, реального бизнесмена,чиновника "Фунты"которым санкции до одного места Они НЕ знают что имеют бизнес
показати весь коментар
03.05.2022 09:29 Відповісти
наші злодії-київські у своєму репертуарі...автогаз це максимум 50 відсотків вартості бензину...Особливо зараз коли проблеми з логістикою бензину і не хватає бензину .знизьте ціну на автогаз щоб частина авто перейшла на автогаз і зменшила нагрузку на бензин...заправляти автогаз по цій ціні -невигідно взагалі.тільки даремно пропалюєш клапана....потрібно всім водіям бойкотувати автогаз на азс....місяць не заправлятись і ціна автогазу стане 25 .а то і 20
показати весь коментар
03.05.2022 10:13 Відповісти
а что, автогаз по логистике чем то от бензина отличается?
показати весь коментар
03.05.2022 11:24 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 