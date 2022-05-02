БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
323 0

"Газпром" зменшив експорт газу до мінімуму за три місяці, – Bloomberg

газпром,нафтогаз,зеркаль

Щоденні продажі газу "Газпромом" на ключові зовнішні ринки у квітні впали до найнижчого рівня за останні три місяці.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що в квітні "Газпром" експортував у країни поза межами колишнього СРСР в середньому 387 млн кубометрів на день, що на 22% менше, ніж у березні. Водночас із початку року компанія експортувала 50,1 млрд кубометрів, що на 27% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року.

Європа імпортує рекордні обсяги скрапленого природного газу зі знижкою через приглушений попит в Азії. Це, а також зниження попиту на опалення, стримує ціни від зростання і спонукає клієнтів "Газпрому" бронювати менші обсяги газу за контрактами, і замість цього купувати газ на біржі. 

За словами аналітика ICIS Томаса Роджерса, "економічніше" клієнтам використовувати гнучкість довгострокових угод з "Газпромом", і шукати альтернативні поставки на спотовому ринку, де в квітні ціни були нижчими, ніж за довгостроковими угодами.

Автор: 

газ (7969) Газпром (2559) експорт (3859)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 