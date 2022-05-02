"Газпром" зменшив експорт газу до мінімуму за три місяці, – Bloomberg

Щоденні продажі газу "Газпромом" на ключові зовнішні ринки у квітні впали до найнижчого рівня за останні три місяці.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що в квітні "Газпром" експортував у країни поза межами колишнього СРСР в середньому 387 млн кубометрів на день, що на 22% менше, ніж у березні. Водночас із початку року компанія експортувала 50,1 млрд кубометрів, що на 27% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року.

Європа імпортує рекордні обсяги скрапленого природного газу зі знижкою через приглушений попит в Азії. Це, а також зниження попиту на опалення, стримує ціни від зростання і спонукає клієнтів "Газпрому" бронювати менші обсяги газу за контрактами, і замість цього купувати газ на біржі.

За словами аналітика ICIS Томаса Роджерса, "економічніше" клієнтам використовувати гнучкість довгострокових угод з "Газпромом", і шукати альтернативні поставки на спотовому ринку, де в квітні ціни були нижчими, ніж за довгостроковими угодами.