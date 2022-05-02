Попит банків на кредити рефінансування впав у 8 разів, – Нацбанк

Національний банк на єдиному минулого тижня тендері з річного рефінансування 29 квітня надав лише 170 млн грн. Тижнем раніше було надано 1,35 млрд грн.

Про це свідчать дані регулятора, передає Інтерфакс-Україна.



Водночас попит на купівлю банками депосертифікатів НБУ овернайт майже весь тиждень залишався рекордно високим – 60-62 банки купували депосертифікати на 185,3-187,8 млрд грн.



Лише у п'ятницю попит на них опустився до 168,1 млрд грн.



Нацбанк 16 квітня зазначив, що проводитиме тендери з рефінансування на строк до року один раз на тиждень – щоп'ятниці замість кожного дня, як це було раніше.

"Якщо в перші дні війни попит з боку банків на підтримку ліквідності був значним, то зараз вони навпаки достроково повертають залучені кредити рефінансування", – пояснили таке рішення в НБУ.

Уточнювалося, що у разі потреби Національний банк може оголошувати тендери щодо надання кредитів рефінансування та в інші дні тижня.

Всього з початку війни Нацбанк надав підтримку ліквідності терміном на рік на загальну суму трохи більше 72 млрд грн., у тому числі бланкового – 42 млрд грн. Водночас, за даними НБУ, більшість бланкових кредитів було достроково погашено, і заборгованість із них скоротилася до менш ніж 9 млрд грн.