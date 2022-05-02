Кабмін відсторонив голову "Укргазвидобування"

Кабінет міністрів погодив рішення правління НАК "Нафтогаз України" про відсторонення генерального директора "Укргазвидобування" Олени Кобець від здійснення повноважень.

Відповідне розпорядження Кабміну №337-р від 29 квітня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Цим же розпорядженням уряд погодив тимчасове покладання повноважень голови компанії на першого заступника генерального директора "Укргазвидобування" Олександра Романюка.

Олена Кобець була призначена головою "Укргазвидобування" у травні 2020 року, до цього вона очолювала юридичний відділ компанії.

Тоді ж Олександр Романюк очолив дивізіон "Розвідка та видобування" НАК "Нафтогаз України".

Як повідомлялося, 26 квітня Кабінет міністрів перепризначив голову правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка на цю посаду ще на рік – до 29 квітня 2023 року.

Призначення Вітренка на цю посаду рік тому в обхід встановленої процедуру викликало низку скандалів та критику з боку міжнародних партнерів України.

Сам Вітренко розповідав, що очолити "Нафтогаз" йому запропонував президент Володимир Зеленський, а остаточно питання вирішувалося за лічені години та заяву на посаду довелося писати вже під час призначення.