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Кабмін відсторонив голову "Укргазвидобування"

укргаздобыча,укргазвидобування

Кабінет міністрів погодив рішення правління НАК "Нафтогаз України" про відсторонення генерального директора "Укргазвидобування" Олени Кобець від здійснення повноважень.

Відповідне розпорядження Кабміну №337-р від 29 квітня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Цим же розпорядженням уряд погодив тимчасове покладання повноважень голови компанії на першого заступника генерального директора "Укргазвидобування" Олександра Романюка.

Олена Кобець була призначена головою "Укргазвидобування" у травні 2020 року, до цього вона очолювала юридичний відділ компанії.

Тоді ж Олександр Романюк очолив дивізіон "Розвідка та видобування" НАК "Нафтогаз України".

Як повідомлялося, 26 квітня Кабінет міністрів перепризначив голову правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка на цю посаду ще на рік – до 29 квітня 2023 року.

Призначення Вітренка на цю посаду рік тому в обхід встановленої процедуру викликало низку скандалів та критику з боку міжнародних партнерів України.

Сам Вітренко розповідав, що очолити "Нафтогаз" йому запропонував президент Володимир Зеленський, а остаточно питання вирішувалося за лічені години та заяву на посаду довелося писати вже під час призначення.

Автор: 

Кабмін (7788) Нафтогаз (3326) Укргазвидобування (934)


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Пропоную призначити коломойського,- "файний" проффессіаннал!!
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02.05.2022 15:03 Відповісти
Там кого не саджай все одно видобуток падає тому що щоб видобувати треба клепку мати, а весь цей Нафтогаз десятки років заробляв на транспортуванні та перекупці російського газу і прицьому гарно почувався. А особливо менеджмент який виписував сам собі захмарні премії ні за що. А такий плин речей 100% призводить до деградації та руйнуванню будь якої компанії.
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02.05.2022 18:47 Відповісти
Слава БОГУ,!!!! Убрали цю тупу бабу, яка розуміння не мала про цю роботу "буровика" чи нафтовика, у неї головна проблемма була щоб "ЕЛЕВАТОР" був покрашений в правильні кольори, і чисто було на приустівій площадці, де ведуться самі брудні роботи!!! ДЕБІЛКА ЩЕ ТА, І КЕРУЮТЬ ТАКИХ ТАМ БАГАТО!
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03.05.2022 13:01 Відповісти

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