ДБР арештувало $4,5 мільйона сумнівних активів екснардепа, наближеного до Януковича

Суд заарештував ще $4,5 млн сумнівних активів колишнього народного депутата України від "Партії регіонів", наближеного до сім’ї біглого експрезидента Віктора Януковича.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"За даними бюро, колишній регіонал спільно з оточенням президента-втікача "відмивав" та легалізовував за кордоном доходи, отримані від діяльності одного з потужних концернів на тимчасово окупованій території Донеччини.

Після створення РФ терористичної організації "ДНР", зловмисник зберіг фактичний контроль над фармацевтичним виробництвом та співпрацював з окупаційною адміністрацією. Він зареєстрував компанію у тимчасово окупованій Горлівці, мером якої став його колишній охоронець", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці виявили, що виконавець акумулював на депозитних рахунках, відкритих в українських банках $4,5 млн, що мають сумнівні та непідтверджені джерела походження. Кошти можуть бути пов’язані із російським капіталом та використовуватись для фінансування агресії.

У ДБР нагадали, що раніше вже було накладено арешт на майно ексдепутата на суму понад 200 млн грн та вилучено $192 тис. готівкою.

Триває досудове слідство за ч. 4 ст. 110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) КК України та ч. 3 ст. 436-2 (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України) КК України.