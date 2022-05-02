Україна отримала 500 мільйонів євро від Норвегії, Австрії та США

До України надійшла ще одна частина грантових коштів у розмірі 495 млн євро, які були надані з Цільового фонду донорів Світового банку в межах Програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що цей грант наданий Україні у рамках перших змін до Угоди про грант Цільового фонду донорів. Так, до дежбюджету надійшли кошти від США (близько 463 млн євро), Норвегії (близько 20,5 млн євро) та Австрії (близько 10 млн євро).

Ці кошти спрямують на забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров’я, підтримки внутрішньо переміщених осіб.

У Мінфіні нагадали, що Цільовий фонд створено Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку, внески до якого уже надійшли від Данії, Ісландії, Латвії, Литви, Великої Британії, Норвегії, Австрії та США. Наразі готується залучення чергової грантової підтримки від США в обсязі $500 млн.

Як повідомлялося, 29 квітня до України надійшло грантове фінансування у розмірі 88,5 млн євро, яке було надано з Цільового фонду донорів Світового банку.