"Укрпошта" не змогла відновити роботу інтернет-магазину

"Укрпошта" не змогла запустити новий інтернет-магазин, відкриття якого було заплановано на 1 травня.

Про це генеральний директор компанії Ігор Смілянський повідомив у Facebook.

Голова компанії зазначив, що новий інтернет-магазин "Укрпошти" мав запрацювати напередодні о 10:00 , однак не витримав навантаження.

"Є час, коли ми в "Укрпошті" святкуємо перемоги, є час коли мусимо визнати поразку. Навіть якщо вона тимчасова... Навантаження в 50000+ запитів на секунду (згенерованих по всьому світу) ми не змогли прийняти", – написав Смілянський.

Він додав, що компанія намагалися відновити роботу інтернет-магазину, однак пізніше все ж вирішила його закрити.

"Всі 5000 замовлень як я писав раніше будуть виставлені на продаж пізніше. На яких майданчиках ми теж повідомимо окремо. Це саме, стосується мерча… Ми беремо декілька днів щоб разом з партнерами запропонувати всім зовсім нову схему продажу. До тих пір поки ми не будемо впевнені, що вона працює попри всі обставини, поновлення роботи магазину не буде. 3-я спроба повинна бути остаточною і гарантованою", – додав Смілянський.

Як повідомлялося, онлайн-магазин "Укрпошти" не працював з 22 квітня, в компанії називали причиною цього DDos-атаку. Голова "Укрпошти" Ігор Смілянський анонсував відновлення роботи інтернет-магазину на 1 травня.