Рівень оплати електроенергії за "зеленим тарифом" знизився до 20%, – "Гарантований покупець"

ДП "Гарантований покупець" забезпечує розрахунки за електроенергію, вироблену за "зеленим тарифом", на рівні 19-20%.

Про це голова держпідприємства Андрій Пилипенко повідомив у інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

"Укренерго" не сплатило нам жодного авансу за березень і квітень. Ми зараз виплачуємо ті кошти, які збираємо з ринку. Платимо кожному виробнику різний відсоток від 15% СЕС до 60% біостанціям. Якщо ці суми звести докупи, взяти середній тариф, то в цілому ми платимо орієнтовно на рівні 19-20%", – сказав Пилипенко.

Водночас він уточнив, що наразі немає остаточних даних щодо виробництва електроенергії за "зеленим тарифом".

"Теоретично, за березень та квітень ми будемо винні по 80%. Хоча до кінця незрозуміло, скільки електроенергії вироблено, який обсяг обмежено, остаточних даних ще немає. До війни ми чітко розуміли обсяги генерації. Зараз ці цифри не настільки сталі", – зазначив голова держпідприємства.

Він додав, що наразі падіння виробництва електроенергії за "зеленим тарифом" становить близько 8%.

"В цілому ми бачимо падіння обсягів тільки в південному регіоні. Наприклад, з 24 лютого по 26 березня 2022 року обсяг відпущеної електроенергії склав 306,1 тис. МВт-год, тоді як у цей же період минулого року він досягав 518,6 тис. МВт-год. В цілому по півдню падіння складає приблизно 41%, тільки в Запорізькій і Херсонській областях падіння на рівні плюс-мінус 70%. Але водночас, у Миколаївській та Одеській бачимо навіть ріст на 15% та майже 38% відповідно. В цілому по Україні відпуск зеленої електроенергії за перший місяць війни порівняно з таким же періодом минулого року знизився на 8,4%. 861 тис. МВт-год проти 940 тис. МВт-год", – розповів Пилипенко.

"Крім того, попри війну, у перший її місяць є приріст обсягів у всіх інших регіонах. На Заході це майже 70%, на півночі майже 54%, на сході трохи більше 36%, у центрі – майже 10%. Звісно, треба врахувати, що в абсолютних значеннях там обсяги виробництва в рази менші, ніж на півдні. Отже, якщо брати порівняння по факту, то падіння не значне. Але якщо враховувати, скільки потужностей через війну не буде введено, то показник падіння буде вже більш суттєвим.