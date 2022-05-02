Кабмін виділив гарантії за кредитами малому бізнесу ще на 1,4 мільярда

Кабінет міністрів прийняв постанову "Про надання державних гарантій на портфельній основі у 2022 році" з метою продовження підтримки мікро, малого та середнього підприємництва (МСП).

Відповідна постанова Кабміну №497 від 29 квітня оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

Згідно з додатком до постанови, найбільший граничний обсяг державних гарантій на портфельній основі за портфелем кредитів, наданих суб’єктам господарювання мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва, отримали державні "Укргазбанк" та "Ощадбанк" – 849 млн грн та 425 млн грн відповідно.

Крім того, гарантії на 43 млн грн надано банку "Грант", на 26 млн грн – банку "Південний", на 14 млн грн – банку "Український капітал", на 13 млн грн – "Метабанку", по 8 млн грн – "Правекс Банку" та "Укрбудінвестбанку", поо 7 млн грн – "Банку інвестицій та заощаджень" та "А-Банку".

Як відзначають у пресслужбі Мінфіну, таким чином загальна сума наданих у 2022 році державних гарантій на портфельній основі становитиме 20 млрд грн.

Як повідомлялося, наприкінці березня Кабінет міністрів прийняв рішення про надання державних гарантій на портфельній основі на загальну суму 18,85 млрд грн для 17 банків для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, наданих суб’єктам господарювання мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва.