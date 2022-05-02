Нафта дешевшає, незважаючи на очікування європейського ембарго на російські поставки

Ціни на нафту 2 травня впали на торгах, оскільки негативні очікування щодо вповільнення економічного зростання в Китаї переважають побоювання щодо потенційних перебоїв із постачаннями сировини через можливу заборону ЄС російської нафти.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Ф’ючерси на нафту марки Brent впали 0,6%, до $106,43 за барель, як і ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) – до $103,99 за барель. Ринки у Японії, Індії та Південно-Східній Азії були закриті 2 травня у зв’язку зі святковими днями.

Як зазначається, ціни впали після того, як Китай опублікував дані, які засвідчують, що виробнича активність економіки КНР, другої за величиною у світі, скорочується другий місяць поспіль до найнижчого з лютого 2020 року рівня через локдауни, пов’язані із спалахом захворюваності на COVID-19.

"Уповільнення до такої міри, коли Китай уже потерпає від спаду на ринку нерухомості і турбується про своє (донедавна, – ред.) посилене регулювання, потенційно є серйозною проблемою для товарних ринків та світової економіки", – вважає аналітик із сировинних товарів Commonwealth Bank Тобін Горі.

У десятках китайських міст, включно з економічними центрами Шанхай і Шеньчжень, запровадили повний або частковий локдауни через варіант коронавірусу "омікрон", оскільки країна дотримується політики "нульової терпимості" до COVID-19. У Пекіні закрили всі школи у зв'язку з захворюваністю на COVID-19. Китайські фондові індекси минулого тижня відреагували на загрозу локдауну у столиці різким падінням.