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Україна отримає ще 600 мільйонів євро від ЄС до кінця місяця

евро

Другий транш макрофінансової допомоги Європейського союзу Україні в сумі 600 млн євро буде виплачено "дуже скоро" у травні.

Про це повідомив високопосадовець Європейської Комісії, передає Інтерфакс-Україна.

"Євросоюз виділив у понеділок 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги, з яких 600 млн євро вже було виплачено, 600 млн євро, що залишились, будуть виплачені дуже скоро цього місяця", – розказав він.

Єврочиновник також нагадав, що вже 5 травня відбудеться конференція донорів, яку організовують Польща та Швеція.

"Це буде збирання коштів для надання гуманітарної допомоги", – додав він.

Говорячи загалом про відновлення України після війни, представник Єврокомісії заявив про необхідність відновлювати країну відповідно до "європейських стандартів, відповідно до європейського "зеленого" курсу, з порядком денним цифровізації, з найкращими принципами державного управління, верховенства права – у всіх сенсах – відповідно до європейських стандартів".

"Це саме те, як ми думаємо, що може бути зроблено, що ми можемо зробити це разом. Звичайно, з нашого боку це вимагатиме дуже глибокої співпраці з Україною", – додав він.

Автор: 

Єврокомісія (1090) транш (272) фінансування (2047) Євросоюз (5183)


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