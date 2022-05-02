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На Київщині відновили рух автобусів через Бучу та Ірпінь

маршрутка

На території Київської області відновили роботу три автобусні маршрути, які поєднують Київ з населеними пунктами на північ від столиці, які постраждали внаслідок російського вторгнення.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

"Від сьогодні відновлять роботу три автобусні маршрути сполученням: "Гостомель – Київ", "Луб’янка – Київ","Шибене – Київ"", – йдеться у повідомленні.

В ОДА уточнили, що загалом на території Київської області відновили роботу 230 приміських та міжміських автобусних маршрутів загального користування, на яких задіяно близько 300 транспортних засобів. Пасажирськими перевезеннями забезпечені всі райони Київської області.

Автор: 

Київ (4705) Київська область (289) Буча (12) автобус (250)


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