Електропостачання за добу відновлено для 32 тисяч споживачів, – Міненерго

За минулу добу відновлено електропостачання близько 31,7 тис. українських споживачів.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Зокрема, у Запорізькій області – 18,9 тис., Київській – 5,6 тис., Харківській – 5,5 тис., Миколаївській – 1,3 тис., Донецькій – 400 споживачам.

Газопостачання відновлено майже 2,4 тис. абонентів.

Станом на 2 травня в Україні залишаються знеструмленими близько 819 населених пунктів, загалом близько 680,4 тис. споживачів. Зокрема, в Донецькій області – понад 296 тис. споживачів, Харківській – 181 тис., Луганській – 99,2 тис.

Без газопостачання залишаються понад 206,5 тис. абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.

Енергосистема України працює паралельно з ENTSO-E. Частота в мережі стабільна – 50 Гц.

Всі діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію. Сумарна поточна потужність енергоблоків забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Енергоблоки ЗАЕС обслуговуються українським персоналом та працюють на потреби України. Ротація працівників відбувається.

"Оператор ГТС" продовжує забезпечувати транспортування газу для потреб українських споживачів – промисловості, установ, домогосподарств, підприємств електроенергетики. Ремонтні бригади ОГТС здійснюють ремонтно-відновлювальні роботи на об’єктах, розташованих на звільнених від російських окупантів територіях.

Гідроелектростанції "Укргідроенерго" працюють в штатному режимі згідно з графіком та відповідно до команд диспетчерів.

Експлуатаційний персонал у повному складі знаходиться на робочих місцях.

На станціях компанії продовжують виконуватись планові ремонти гідроагрегатів, а також роботи з реконструкції обладнання, метою яких є подовження термінів експлуатації гідротехнічних об’єктів, збільшення встановленої потужності ГЕС і ГАЕС, а також поліпшення якості виробленої електроенергії.