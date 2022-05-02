Нацбанк не бачить підстав для змін у наглядовій раді "Приватбанку"

Національний банк України (НБУ) наразі не бачить підстав для кадрових змін у наглядових радах державних банків, зокрема "Приватбанку".

Про це заступник голови НБУ Ярослав Матузка, який відповідає за питання банківського нагляду, розповів в інтерв’ю виданню "Forbes Україна".

"У всіх державних банках термін повноважень наглядових рад спливає в червні. На період воєнного часу оновлення наглядових рад заморожено. Зараз немає жодних підстав говорити, що наглядова рада будь-якого з державних банків не справляється. "Приватбанк" показує чудові результати по програмі "5-7-9" і забезпечує платежі. Що стосується закону, ми його не підтримували", – сказав Матузка.

Як повідомлялося, 15 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення моніторингу потенційних загроз національній безпеці України у сфері економіки", який розширює підстави для звільнення іноземних фахівців з наглядових рад українських державних банків та компаній.

Раніше член наглядової ради "Приватбанку" Роман Сульжик пояснював, що метою цього законопроєкту є створення підстави для звільнення іноземних членів наглядових рад держкомпанії та банків.

Зазначимо, що позбутися іноземців у складі наглядових рад держкомпаній раніше вимагали як ряд депутатів від "Слуги народу", зокрема, яких було виключено через запровадження санкцій США, так і депутати від пропутінської партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука.