Загальний фонд держбюджету за квітень отримав 76,2 мільярда, – Мінфін

За оперативними даними Державної казначейської служби, у квітні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 76,2 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:

податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів – 15,6 млрд грн;

податку на доходи фізичних осіб та військовий збір – 9,7 млрд грн;

податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів – 7,9 млрд грн;

рентної плати за користування надрами – 6,5 млрд грн;

податку на прибуток підприємств – 5,7 млрд грн;

акцизного податку з ввезених на митну територію Україні товарів – 4,2 млрд гривень.

Надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування у квітні 2022 року становили 29,7 млрд грн.

В цілому за січень-квітень 2022 року до державного бюджету надійшло 412,5 млрд грн, у тому числі до загального фонду – 365,9 млрд грн.

"Військове вторгнення 24 лютого 2022 року Російської Федерації на територію України та подальше розгортання бойових дій завдали серйозного удару українській економіці, що, безумовно, відобразилося на виконанні бюджетних показників поточного року. Урядом негайно були вжиті першочергові заходи щодо переорієнтування бюджету країни на військові цілі та здійснення найнеобхідніших соціальних видатків, спрямованих на підтримку життєдіяльності населення", – сказано в повідомлені.

Так, за оперативною інформацією ДКСУ за січень-квітень 2022 року касові видатки державного бюджету становили 558,1 млрд грн, у тому числі загального фонду державного бюджету – 523,3 млрд грн, або 77,7 % від розпису звітного періоду.

За перші чотири місяці 2022 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 146,6 млрд грн, у тому числі загальний фонд – з дефіцитом у сумі 157,2 млрд грн при запланованому дефіциті на січень-квітень 2022 року у сумі 317,1 млрд грн.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-квітень 2022 року склали 267 млрд грн, або 156,2% від запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 143,8 млрд грн, у тому числі в іноземній валюті 13,1 млрд грн ($252,0 млн та 182 млн євро).

Із зовнішніх джерел залучено 123,2 млрд грн, зокрема:

1 млрд грн ($34,5 млн) отримання коштів позики МБРР в рамках проекту ""Прискорення інвестицій у сільське господарство України";

1,2 млрд грн ($40 млн) отримання коштів позики МБРР в рамках проекту "Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19";

0,4 млрд грн ($14 млн) отримання коштів позики МБРР в рамках проекту "Додаткове фінансування проекту "Екстренне реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні";

0,1 млрд грн ($4,9 млн) отримання коштів позики МБРР в рамках проекту "Екстренне реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні";

41,3 млрд грн ($1,4 млрд) отримання коштів Міжнародного валютного фонду в рамках додаткового фінансування за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument (RFI);

19,5 млрд грн (0,6 млрд євро) коштів позики ЄС у рамках нового пакету екстреної макрофінансової допомоги;

8,5 млрд грн (257,0 млн євро) отримання коштів позики ЄІБ в рамках проекту Проект щодо осн. кредиту для МСП та компаній з середнім рівнем капіталізації (APEX);

11,8 млрд грн. (0,4 млрд євро) отримання коштів позики МБРР в рамках проекту "Додаткова позика до Другої позики на політику розвитку в сфері економічного відновлення";

2,7 млрд грн ($91,2 млн) отримання коштів позики МБРР в рамках проекту Друге додаткове фінансування проекту "Екстренне реагув. на COVID-19 та вакцинація в Україні";

12,6 млрд грн (382 млн євро) отримання коштів позики ЄІБ в рамках проекту "Основний кредит для аграрної галузі";

9,7 млрд грн (300 млн євро) отримання коштів позики Французького агентства розвитку;

2,6 млрд грн ($88,6 млн) отримання коштів позики МБРР в рамках проекту "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів";

6,9 млрд грн ($236,2 млн) отримання коштів позики уряду Канади;

4,8 млрд грн (150 млн євро) отримання коштів позики Кредитної установи для відбудови (KfW) (Проект "ММСП – Фінансування COVID-19".

При цьому платежі з погашення державного боргу за січень-квітень 2022 року склали 135,2 млрд грн (101,5% плану), платежі з обслуговування – 47,5 млрд грн (94,2% плану).