Джонсон анонсував новий пакет допомоги Україні на 300 мільйонів фунтів (оновлено)

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у вівторок виступить із відеозверненням до Верховної Ради, під час якого оголосить про новий пакет військової допомоги на 300 мільйонів фунтів стерлінгів.

Про це йдеться у повідомленні офісу британського уряду.

Зазначається, що заява буде транслюватися під час відкриття посольства Британії в Києві. Це буде перше звернення іноземного лідера до українського парламенту після вторгнення РФ у лютому.

Новий пакет допомоги міститиме обладнання радіоелектронної боротьби, контбатарейну радарну систему, обладнання для глушіння GPS і тисячі приладів нічного бачення. Крім того, найближчими тижнями Лондон відправить більше десятка нових спеціалізованих Toyota Landcruiser для захисту цивільних чиновників на сході України та евакуації мирних жителів із прифронтових районів.

Під час виступу у Верховній Раді Джонсон уточнив, що пакет допомоги на 300 млн фунтів стерлінгів передбачає постачання Україні низки видів озброєнь.

"У нас є новий пакет підтримки – 300 млн фунтів: радари, щоб визначати, де перебуває артилерія, націлена на ваші міста, дрони, щоб посилити вашу піхоту та ваші наступальні сили. Щоб разом із іншими вашими друзями поставити вам зброю, надати вам гуманітарну допомогу, щоб ми могли досягти наших цілей щодо посилення України у такий спосіб, щоб ніхто і ніколи не наважився зазіхати на неї", – цитує виступ Джонсона Інтерфакс-Україна.

Він додав, що Велика Британія має намір протягом найближчих тижнів надати Україні протикорабельні ракети Brimstone.

"Протягом найближчих тижнів ми надішлемо вам Brimstone – це протикорабельні ракети, ракетні системи, а також броновані машини, щоб евакуювати людей із захоплених територій та небезпечних ділянок, щоб обороняти тих, хто відповідальний за критичну інфраструктуру", – сказав він у зверненні до Верховної Ради.

Джонсон також наголосив, що Британія посилює та прискорює допомогу Україні, "працюючи з більш ніж десятком країн".

"Ми відправляємо вам тисячу одиниць танків та панцирних машин", – додав він.

Як повідомлялося, Велика Британія прийняла рішення про надання Україні фінансової допомоги у вигляді кредитних гарантій на суму $500 млн.