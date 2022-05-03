Вклади населення в банках з початку війни зросли на 85 мільярдів

Гривневі вклади населення в банках із 24 лютого і станом на 29 квітня зросли на 20% або на 85 млрд грн.

Про це повідомив очільник Національного банку Кирило Шевченко у колонці для "Нового времени".

"Результатом стабільної роботи банківської системи є збереження довіри українців до неї. Побоювання щодо відтоків коштів не здійснилися, навпаки маємо приріст. Гривневі вклади населення в банках із 24 лютого до 29 квітня зросли на 20% або на 85 млрд грн", – зазначив він.

За його словами, після двох місяців війни банківська система залишається високоліквідною.

Так, ліквідність банків (залишок коштів на коррахунках банків та вкладення в депозитні сертифікати НБУ) з початку війни зросла на 72 млрд грн до понад 230 млрд грн. 76% відділень системно важливих банків зараз працюють, зокрема в регіонах, де ведуться активні бойові дії.

Як повідомлялося, за перший місяць повномасштабної війни в Україні вклади юридичних та фізичних осіб у банках зросли на 28,1 млрд грн.