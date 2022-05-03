Кабмін припинив приватизацію "Президент-Готелю"

Кабінет міністрів доручив Фонду державного майна припинити приватизацію ПрАТ "Президент-Готель".

Відповідне розпорядження уряд ухвалив 29 квітня, передає "Урядовий портал".

Також уряд передав повноваження з управління корпоративними правами "Президент-Готелю" Державному управлінню справами.

Як повідомлялося, у лютому радник із приватизації ПрАТ "Президент Готель", Concorde Capital, визначив стартову ціну приватизації ПрАТ "Президент-Готель" на рівні 390 млн грн.

Відповідний 4-зірковий готель у центральній частині Києва – один із об`єктів великої приватизації. У квітні 2009 року "Президент-Готель" був переданий в оренду для ТОВ "Будівельна компанія "Квадр" на 25 років.

Серед засновників ТОВ "Будівельна компанія "Квадр" – ТОВ "Л.А.Р.К.", бенефіціар якого (через ТОВ "Вертекс Юнайтед") – Борис Кауфман.