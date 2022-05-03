На Чернігівщині повертають заборону на продаж алкоголю
У Чернігівській області після аналізу динаміки та характеру злочинів упродовж останніх двох тижнів вирішили повернути заборону на продаж алкоголю.
Про це повідомив очільник обласної державної адміністрації В’ячеслав Чаус у Telegram.
"Учора ми проаналізували динаміку та характер злочинів за останні два тижні і, ви знаєте, якщо на ваги на одну чашу покласти безпеку мешканців Чернігівщини, а на іншу акциз в місцеві бюджети, я зроблю вибір на користь мешканців Чернігівщини. Тому сьогодні зранку я підписав розпорядження: ми повертаємо заборону на торгівлю алкогольними напоями на території усієї Чернігівської області", – зазначив він.
Зазначимо, що попередня заборона на торгівлю алкогольними напоями на Чернігівщині діяла з 26 лютого по 16 квітня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль