В ЄС анонсували відключення від SWIFT ще низки російських банків

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррелль заявив, що Євросоюз готує шостий пакет санкцій проти Москви, який зокрема передбачатиме виключенняще низки російських банків із системи обміну повідомленнями SWIFT.

Про це повідомляє Washington Post.

Водночас Боррель не уточнив, які саме російські банки стануть мішенню санкцій. У березні ЄС відключив від SWIFT сім великих російських банків.



"На вулицях Києва та Бучі за останні кілька тижнів можна побачити гуманітарну катастрофу, руйнування країни, яку створює Росія", – сказав він журналістам.



Боррель також пообіцяв зменшити залежність ЄС від російського імпорту енергоносіїв. Із початку вторгнення РФ в Україну Єврособз імпортував російського викопного палива на близько $46 млрд.

Нагадаємо, SWIFT – це міжнародна міжбанківська система передавання інформації та здійснення платежів. Перекази через SWIFT – це перекази коштів з банківського рахунку на банківський рахунок. Послугами системи користуються близько 11 тис. банків і фінансових установ у понад 200 країнах світу.