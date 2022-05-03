АРМА відновило продаж арештованих активів

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів відновило продаж арештованого майна через систему електронних торгів OpenMarket.

Про це повідомляє пресслужба ДТ "СЕТАМ".

Зазначається, що на аукціон виставлено прикраси бренду Swarovski, харчові добавки, стоматологічні матеріали, запчастини для транспортних засобів, одяг та взуття, парфумерія, колекційні фігурки та інше.

Торги відбудуться з 6 по 12 травня.

За словами, керівника АРМА Дмитра Жоравовича, наразі реалізація арештованого майна є найбільш ефективним способом збереження його вартості. Кошти від продажу накопичуватимуться у державному банку, тому держава зможе отримати більшу вигоду після конфіскації відповідного майна, наголосив він.

Зі свого боку гендиректор "СЕТАМ" Олександ Мамро додав, що відновлення продажу арештованих активів за корупційні злочини є позитивним сигналом для ринку в цілому.

"Чекаємо також від АРМА лоти з майном одіозних колаборантів та прибічників російської федерації виявлених після початку війни", – зазначив він.