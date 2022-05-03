Доходи Пенсійного фонду за січень-квітень зросли на 7,7%, – Мінсоцполітики

Доходи Пенсійного фонду з початку року зросли на 7,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року.

Про це повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, передає пресслужба міністерства.

За її словами, за січень-квітень сума доходів Пенсійного фонду України склала 171,8 млрд грн, що на 12,3 млрд грн або на 7,7% більше, ніж за січень-квітень 2021 року. При цьому, сума доходів від єдиного внеску, розподілена на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, перевищує показники відповідного періоду минулого року на 11,5 млрд грн.

"Не дивлячись на війну, під час якої російські війська цілять по критичній інфраструктурі, складах, великих підприємствах, фермах, економіка країни працює, а соціально-відповідальний бізнес сплачує податки та соціальні внески. За перші чотири місяці року від сплати ЄСВ до Пенсійного фонду надійшло на 11,5 млрд грн більше, ніж за такий самий період минулого року. Навіть у квітні доходи ПФУ на 400 млн більші, ніж минулого року", – зазначила Лазебна.

Міністерка повідомила, що фінансування пенсійних виплат у травні вже розпочалось. На це направили перші 1,3 млрд грн. Це 11% необхідного фінансування на травень для виплати пенсій через "Укрпошту".

Загалом на травень заплановано 49,1 мільярда гривень на пенсійні виплати.