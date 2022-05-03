Європейські заводи британської ВР більше не купують російську нафту

Європейські нафтопереробні заводи (НПЗ) британської ВР більше не купують російську нафту.

Про це заявив голова компанії Бернард Луні під час телеконференції, передає Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що компанія володіє 4 НПЗ у Європі, зокрема, в Іспанії, Німеччині та Нідерландах, "і я можу підтвердити, що вони чисті від російських молекул".



"Ми адаптували (систему, – ред.), і тепер європейські НПЗ не купують російську нафту", – додав Луні.



Коментуючи прогнози щодо цін на енергоресурси, глава ВР зауважив, що на ринок вже не надходить близько 1 млн б/д нафти з Росії, і цей обсяг може подвоїтися у травні, коли вже введені санкції набудуть чинності.



За його словами, комерційні запаси нафти і газу є досить низькими, вільні потужності (з виробництва нафти, – ред.) відносно низькі і зараз на ринку безліч невизначеностей: що станеться з Іраном, Лівією, з політикою "нульового COVD-19" у Китаї, впливом інфляції. на економічне зростання.



"Думаю, ми живемо у світі, де волатильність править порядок, і ми очікуємо на продовження волатильності в цінах на енергоресурси. Ми очікуємо, що в найближчому середньостроковому майбутньому ціни залишаться сильними", – сказав Луні, додавши, що ВР змінюватиме свої прогнози щодо цін у середині року.



ЄС запровадив санкції, які забороняють будь-які транзакції з російськими нафтогазовими держкомпаніями з 15 травня 2022 року. Винятком є ​​постачання енергоресурсів до країн Євросоюзу, тобто забороняються контракти на купівлю для трейдерських цілей, при цьому купівля нафти та нафтопродуктів для постачання європейського ринку дозволена.