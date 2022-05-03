ДТЕК Ахметова змінив керівника підрозділу з альтернативної енергетики

Виконуючим обов’язки директора ДТЕК ВДЕ призначено Олександра Селіщева.

Як повідомляє пресслужба компанії, на цій посаді він змінив Маріса Куніцкіса, який продовжить співробітництво з ДТЕК ВДЕ в якості консультанта з іноземних проектів.

Згідно з наведеною у повідомленні біографічною довідкою, Селіщев з 2014 року працював директором зі стратегії та розвитку групи ДТЕК, а приєднався до компанії у 2005 році. До цього з 2001 року працював у холдингу SCM, який об’єднує активи Ріната Ахметова. Він також брав участь у реалізації проєктів будівництва Покровської, Нікопольської СЕС та Тілігульської ВЕС.

"Ключовим завданням Олександра Селіщева на новій посаді є відновлення сталої роботи підприємств компанії, адаптація плану будівництва Тилігульскої ВЕС відповідно до поточної ситуації в країні, забезпечення життєдіяльності бізнесу за рахунок підвищення надходжень від продажу електроенергії", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, до ДТЕК ВДЕ Маріч Куніцкіс працював генеральним директором "ДТЕК Київські електромережі", з 2018 року він працював на посаді директора з розвитку "ДТЕК Мережі", а до цього з 2010 року був членом правління та операційним директором Latvenergo.