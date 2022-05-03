Окупанти на Луганщині знищили 25 тисяч тонн зерна. ВIДЕО
Російські військові скинули авіабомби на підприємство ТОВ "Голден АГРО" у Рубіжному, що на Луганщині. Окрім потужностей комплексу, знищено всю сільгосппродукцію, яка там зберігалася.
Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної військової адміністрації у Telegram.
Зокрема, було знищено 17 тис. тонн пшениці та 8,5 тис. тонн соняшника.
Зазначається, що цієї кількості зерна вистачило б протягом року годувати хлібом 300 тисяч людей. А якщо одноразово – то приблизно 120 млн людей.
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НБ
показати весь коментар03.05.2022 16:12 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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