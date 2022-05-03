Нацбанк визнав прозорою структуру власності лише третини українських страхових компаній
Прозору структуру власності мають 53 страхові компанії зі 147, які подали інформацію до Національного банку України (НБУ), ознаки непрозорої структури власності присутні у 37, вимагають додаткової перевірки структури власності 57 страховиків.
Така попередня оцінка міститься у річному звіті Нацбанку за 2021 рік, повідомляє Інтерфакс-Україна.
У документі зазначається, що п'ять страхових компаній подали інформацію із запізненням, не подали 10 страховиків, вісім з яких розташовані на тимчасово окупованих територіях України або на територіях проведення операції Об'єднаних сил.
НБУ також повідомляє, що у 2021 році з Держреєстру фінансових організацій було виключено 55 страхових компаній та не було включено не однієї.
Загалом станом на 31 грудня 2021 року в Україні було зареєстровано 155 страхових компаній, з яких 142 спеціалізувалися на ризиковому страхуванні та 13 на страхуванні життя.
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