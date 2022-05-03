ДБР знайшло на Житомирщині ще майже 200 російських вагонів

Працівники Теруправління Державного бюро розслідувань Хмельницького на 14 різних залізничних станціях Житомирської області виявили 191 порожній вагон, що належить суб’єктам РФ.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що Бюро ініціювало націоналізацію відповідних вагонів та скерувало відповідні листи до "Укрзалізниці" та Житомирської обласної військової державної адміністрації.

У ДБР наголосили, що всі виявлені активи та товари країн-агресорів передаються обласним військовим адміністраціям для розпорядження та передачі на потреби ЗСУ.