Словаччина не готова до ембарго ЄС на російську нафту, – міністр

Словаччина поки не може дозволити собі відмовитися від російської нафти та приєднатися до можливого ембарго ЄС на постачання нафти з РФ.

Про це заявив словацький міністр енергетики Ріхард Сулік, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми, звичайно, наполягатимемо на виключенні", – наводить його слова агентство Associated Press (AP).

AP нагадує, що постачання нафти зі Словаччини йде майже повністю з Росії. Міністр енергетики пояснив, що словацький нафтопереробний завод Slovnaft не може негайно перейти з російської нафти на нафту від інших постачальників. Він додав, що на цей процес піде кілька років.

Раніше цього тижня верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель висловив упевненість, що країни ЄС погодяться запровадити нові санкції проти Росії найближчими днями, принаймні щодо імпорту нафти.

Однак у неділю французька газета Le Figaro повідомляла з посиланням на європейські джерела, що Словаччина та Угорщина зіштовхнуться із серйозними складнощами у разі введення європейського ембарго на російську нафту. Один із співрозмовників пояснив, що Угорщина та Словаччина залежать від постачання з РФ, оскільки у них немає власних портів, через які вони могли б отримувати нафту від інших постачальників. Крім того, ці країни на даний момент не можуть отримувати нафту і трубопроводами з інших країн Європи.

Раніше повідомлялося, що міністр економіки Словаччини Ріхард Сулік допустив можливість оплати постачання газу з РФ в рублях, якщо не буде досягнуто інших домовленостей.