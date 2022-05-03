Французька група Bonduelle продовжить роботу в Росії щоб годувати росіян

Французький виробник продуктів харчування Bonduelle в умовах пов'язаної Росією повномасшабної війни проти України продовжує співпрацю з країною-агресором.

Про це йдеться у звіті компанії за третій квартал 2021-2022 фінансового року (ФГ, липень-червень), повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Група Bonduelle вважає своїм обов'язком забезпечити людям доступ до основних продуктів харчування і зробити все можливе, щоб уникнути дефіциту продовольства, що постачається продукцією російських заводів групи", – йдеться у звіті.

Згідно з документом, контекст вторгнення РФ в Україну "вимагає виняткових заходів", тому група Bonduelle 17 березня прийняла рішення до закінчення "конфлікту" між країнами розподіляти весь прибуток від продажу свого російського сегменту на користь майбутньої реконструкції інфраструктури сільськогосподарських та харчових екосистем, пошкодженої "конфліктом в Україні".

Bonduelle представлена ​​в Україні та Росії з 90-х років, з 2004 року має виробництво у Росії. Група має три овочепереробні заводи в РФ, у тому числі один у Білгороді, недалеко від кордону з Україною, та два у Краснодарському краї.