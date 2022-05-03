Trafigura може зменшити закупівлю російських нафтопродуктів на 80%, – Reuters

Кремлівський нафтовий гігант "Роснєфть" не планує експортувати дизельне паливо через балтійський порт "Приморськ" у травні, оскільки його основний покупець, швейцарський нафтотрейдер Trafigura, скорочує закупівлі російських нафтопродуктів.

Про це повідомили поінформовані трейдерські джерела, передає Reuters, передають Порти України.

Експорт російського дизпалива через "Приморськ", ключовий порт, з якого здійснюються поставки до Європи, у травні впаде більш ніж на 30% порівняно з квітнем – до 1,11 млн тонн, свідчать дані трейдерів.

"Роснєфть" була одним із найбільших експортерів дизпалива через "Приморськ", однак компанія поки не планувала завантажувати жодне судно у травні, свідчать дані трейдерів.

Минулого року Trafigura отримала тендер на закупівлю всього експортного дизпалива "Роснєфті", що перевалюється через "Приморськ", у 2022 році.

Проте поінформоване джерело, знайоме з ситуацією, повідомило, що Trafigura скоротить закупівлю нафтопродуктів у "Роснєфті" більш ніж на 80% – трейдер скорочує закупівлі російського палива після вторгнення Росії в Україну.

"Роснєфть" не відповіла на запит про коментар, Trafigura також відмовилася від коментарів.

Хоча санкції Євросоюзу уникали спрямування на нафту з Росії, найбільшого постачальника ЄС, наразі очікується, що багато трейдерів різко скоротять закупівлі перед кінцевим терміном ЄС 15 травня, який обмежує закупівлю нафти у великих російських виробників до суми, "конче необхідної" для енергетичної безпеки Європи, зазначають трейдери.

Європейський імпорт дизельного палива з Росії знизиться в квітні, але все одно перевищить обсяги імпорту з інших регіонів. Це підкреслює проблеми, з якими стикаються європейські уряди, коли розглядають нові санкції щодо російської нафти.

Поки чиновники ЄС готують шостий пакет санкцій проти Росії, вони оцінюють витрати на заміну російської нафти імпортом від інших постачальників.

Європа закуповує майже половину російського експорту сирої нафти та нафтопродуктів.