Рада спростила передачу в оренду майна підприємств "Укроборонпрому"

Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до статті 3 закону "Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу – учасників Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх стабільного розвитку".

За прийняття відповідного законопроєкту №7307 в цілому проголосувало 285 народних депутатів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Як вказано у пояснювальній записці до документа, його метою є "забезпечення безперебійного та стабільного функціонування підприємств оборонно-промислового комплексу… шляхом надання можливості підприємствам на період дії воєнного стану передавати необхіднi площі та обладнання в оренду з метою розміщення виробництва, необхідного для забезпечення потреб сил безпеки i сил оборони, у спрощеному порядку, без застосування конкурентних процедур, а також можливості безоплатно передавати майно з метою забезпечення діяльності підприємств оборонно-промислового комплексу та задоволення потреб сил безпеки i сил оборони в озброєнні та військовій техніці".

Для цього пропонується розширити перелік випадків безоплатної передачі майна підприємств оборонно-промислового комплексу (далі – ОПК), включивши до нього випадки забезпечення діяльності підприємств ОПК та задоволення потреб сил безпеки і сил оборони в озброєнні та військовій техніці в умовах воєнного стану.

Крім того, закон має спростити на період воєнного стану порядок передачі майна державних підприємств ОПК майна в оренду з метою розміщення виробництва, необхідного для забезпечення потреб сил безпеки і сил оборони.

Зокрема, дозволяється передавати вказане майно в оренду без застосування конкурентних процедур і без внесення інформації про потенційний об’єкт оренди до електронної торгової системи (далі - ЕТС), опублікування інформації про потенційний об’єкт оренди в ЕТС, розміщення в ЕТС оголошення про передачу майна в оренду та проведення аукціону на право оренди майна.