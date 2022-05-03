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Зеленський закликав Албанію обмежити в'їзд для російських туристів

зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав Албанію обмежити приїзд російських туристів.

Про це Зеленський заявив, виступаючи по відеозв'язку в парламенті Албанії, передає Інтерфакс-Україна.

"Я прошу вас закрити порти для російських судів і обмежити приїзд російських туристів, тому що ви ніколи не можете знати, хто приїхав до вас. Може, вбивці, які були в Бучі, може, кати Маріуполя, а може, ті, хто працює на підрив вашої держави", – сказав Зеленський.

"Зараз, коли в Європі готується шостий санкційний пакет, ми всі маємо наполягати на тому, що його частиною має стати нафтове ембарго, реальне блокування будь-яких схем, які Росія використовує, щоб обдурити мир та обійти санкції", – сказав також президент.

Зеленський наголосив, що російські банки мають бути повністю відключені від фінансової системи. Він також закликав припинити торгові відносини, "бо не сьогодні-завтра Росія може вдарити по вашому ринку і захоче від вас якихось політичних поступок".

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Албанія (33) Зеленський Володимир (2518) росія (14372) туристи (181)


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