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Новини
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Рада прийняла закон про посилення контролю за діяльністю провайдерів

интернет,wi-fi

Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до закону "Про електронні комунікації" щодо підвищення ефективності організації роботи постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг в умовах воєнного стану".

Як повідомляється на сторінці відповідного законопроєкту №7227 на сайті парламенту, його прийняття у другому читанні з поправками підтримали 335 народних депутатів.

Метою проєкту закону у пояснювальній записці до нього вказано "забезпечення сталого функціонування електронної комунікаційної мережі держави та недопущення втручання ворожих сил у її функціонування через невиконання окремими постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг розпоряджень НЦУ та рішень органів державної влади".

До другого читання депутати погодилися виключили з документа норми про припинення надання електронних комунікаційних послуг за рішенням РНБО, подовжили строк консультації з учасниками ринку при підготовці рішень Національного центру оперативнотехнічного управління електронними комунікаційними мережами з не більше трьох днів до не менше трьох днів, а також уточнили процедуру виключення з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг через відмову виконання його розпоряджень.

Загалом законом пропонується внести зміни до закону "Про електронні комунікації", які діятимуть в умовах надзвичайного та воєнного стану, в частині:

  • скорочення строків консультацій з учасниками ринку з метою підготовки проектів актів в умовах надзвичайного та воєнного стану;
  • видачі НЦУ в умовах надзвичайного та воєнного стану розпоряджень щодо оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами, які є обов’язковими для виконання постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг;
  • визначення як підстави анулювання ліцензії на користування радіочастотним спектром, а також дозволу та припинення прав на користування ресурсом нумерації чи його частиною виключення суб'єкта господарювання з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

Також законпроєктом передбачено, що "Національний центр оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України в умовах надзвичайного або воєнного стану видає розпорядження щодо оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами, які є обов’язковими для виконання постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг".

Автор: 

ВР (2889) закон (1488) парламент (1959) телеком (58)


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Короче, щоб було як з Т2 - захоче клоун, і не дізнаєтесь альтернативної точки зору.
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03.05.2022 22:18 Відповісти
Слуги народа - мрази
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04.05.2022 04:13 Відповісти
Слуги Урода
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04.05.2022 08:32 Відповісти
Какой народ, такие слуги
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04.05.2022 16:24 Відповісти
Відповідаючи на запитання щодо обмеження свободи слова в Україні, Квін наголосила, що Сполучені Штати завжди підтримують демократію у всіх проявах.
"Я лише можу сказати, що США завжди підтримували плюралізм незалежних голосів. Ми вважаємо, що це наріжний камінь сильної демократії. І ми закликаємо усі держави забезпечувати можливість великому масиву різноманітних голосів бути почутими", - заявила тимчасова повірена США.
Про це Крістіна Квін https://www.radiosvoboda.org/a/ssha-posolstvo-kyiv-kristina-kvin-povernennya/31832317.html заявила в інтерв'ю "Радіо Свобода".
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04.05.2022 10:32 Відповісти

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