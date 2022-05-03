Рада прийняла закон про посилення контролю за діяльністю провайдерів

Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до закону "Про електронні комунікації" щодо підвищення ефективності організації роботи постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг в умовах воєнного стану".

Як повідомляється на сторінці відповідного законопроєкту №7227 на сайті парламенту, його прийняття у другому читанні з поправками підтримали 335 народних депутатів.

Метою проєкту закону у пояснювальній записці до нього вказано "забезпечення сталого функціонування електронної комунікаційної мережі держави та недопущення втручання ворожих сил у її функціонування через невиконання окремими постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг розпоряджень НЦУ та рішень органів державної влади".

До другого читання депутати погодилися виключили з документа норми про припинення надання електронних комунікаційних послуг за рішенням РНБО, подовжили строк консультації з учасниками ринку при підготовці рішень Національного центру оперативнотехнічного управління електронними комунікаційними мережами з не більше трьох днів до не менше трьох днів, а також уточнили процедуру виключення з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг через відмову виконання його розпоряджень.

Загалом законом пропонується внести зміни до закону "Про електронні комунікації", які діятимуть в умовах надзвичайного та воєнного стану, в частині:

скорочення строків консультацій з учасниками ринку з метою підготовки проектів актів в умовах надзвичайного та воєнного стану;

видачі НЦУ в умовах надзвичайного та воєнного стану розпоряджень щодо оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами, які є обов’язковими для виконання постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг;

визначення як підстави анулювання ліцензії на користування радіочастотним спектром, а також дозволу та припинення прав на користування ресурсом нумерації чи його частиною виключення суб'єкта господарювання з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

Також законпроєктом передбачено, що "Національний центр оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України в умовах надзвичайного або воєнного стану видає розпорядження щодо оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами, які є обов’язковими для виконання постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг".