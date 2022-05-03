Рада запровадить штрафи за образу поліцейських, військових та прикордонників

Верховна Рада планує передбачити адміністративну відповідальність за образу поліцейських, військовослужбовців та прикордонників у виконанні ними своїх службових обов'язків.

Ухвалення відповідного законопроекту №5050-1 за основу підтримав 321 народний депутат на пленарному засіданні 3 травня, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з документом, публічна образа військовослужбовця, співробітника Державної прикордонної служби України при виконанні ними службових обов'язків, пов'язаних із охороною державного кордону, суверенних прав України у її виключній (морській) економічній зоні або здійсненням прикордонного контролю у пунктах пропуску через державний кордон України або контрольних пунктах в'їзду-виїзду, може спричинити накладення штрафу від 20 до 40 неоподатковувані мінімуми доходів громадян (340-680 грн) або громадські роботи на строк від двадцяти до тридцяти годин.

Водночас за публічну образу поліцейського при виконанні ним службових обов'язків або члена громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону, військовослужбовця у зв'язку з їх участю в охороні громадського порядку також може бути передбачений аналогічний штраф або громадські роботи на строк від двадцяти до тридцяти годин .