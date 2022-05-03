Оператор "Vodafone Україна" отримав чистий прибуток на 3,8 мільярда

Мобільний оператор "Vodafone Україна" (ПрАТ "ВФ Україна") за підсумками 2021 року збільшив чистий прибуток у 3,2 рази порівняно з 2020 роком – до 3,83 млрд грн.

За даними консолідованого річного звіту, опублікованого на сайті компанії, виторг "Vodafone Україна" минулого року збільшився на 11,04% і склав 20,15 млрд грн, а показник OIBDA (операційний дохід до відрахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів) – на 11% у річному вирахуванні, до 10,95 млрд грн, передає Інтерфакс-Україна.

"Стрімка динаміка показника (чистого прибутку, – ред.) обумовлена ​​збільшенням доходів від надання дата-послуг, а також зміцненням курсу гривні у 2021 році, що призвело до курсового прибутку щодо переоцінки заборгованості з євробондів", – зазначається в повідомленні компанії.

Кількість клієнтів "Vodafone Україна" в країні за підсумками року склала близько 19 млн – на рівні 2020 року.

Оператор також зберіг обсяг інвестицій у розвиток мережі на рівні 2020 року – компанія інвестувала 3,5 млрд грн у 2021 році, збільшивши за рік національне покриття 4G до 84%, насамперед у селах.

Станом на початок року "Vodafone Україна" забезпечила також 4G покриття на 98% довжини чотирьох основних міжнародних доріг і на рівні 80% всіх доріг міжнародного масштабу.

Як повідомлялося, за підсумками 2020 року "Vodafone Україна" скоротив чистий прибуток у 2,1 раза порівняно з 2019 роком – до 1,2 млрд грн. Виторг компанії минулого року збільшився на 14% і склав 18 млрд грн, а показник OIBDA (операційний дохід до відрахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів) – на 18% у річному обчисленні досяг 9,8 млрд грн.

"Vodafone Україна" – другий за величиною оператор мобільного зв'язку в Україні.