Кабмін затвердив механізм розподілу акцизу на тютюнові вироби

Кабінет міністрів затвердив механізм розподілу надходжень від акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів між бюджетами місцевого самоврядування.

Відповідне рішення прийнято на виконання ухваленого у листопаді минулого року закону №1914-IX, яким змінюється механізм справляння акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зокрема, цим законом передбачається перенесення на виробників та імпортерів тютюнових виробів обов’язку сплати 5% акцизного податку з роздрібного продажу суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів. До цього такий обов’язок було покладено на суб’єктів роздрібної торгівлі.

"Саме для забезпечення розподілу податку, який сплачуватимуть виробники та імпортери, постановою уряду запроваджується механізм зарахування акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів до бюджетів місцевого самоврядування", – пояснили в Мінфіні.

Зокрема, зазначеною постановою передбачається, що: