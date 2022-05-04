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Кабмін виділив 56 мільйонів на відновлення водопостачання в Миколаєві

вода

Кабінет міністрів виділив з резервного фонду державного бюджету 56 млн грн на відновлення водопостачання у місті Миколаїв.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду 3 травня, повідомдляє пресслужба Мінрегіону.

"Забезпечення належної роботи підприємств житлово-комунального господарства, що є об’єктами критичної інфраструктури, є одним із пріоритетів уряду. Тому сьогоднішнє рішення є вкрай важливим та необхідним. Відтак виділені кошти будуть спрямовані на відновлення водопостачання у Миколаєві, де пошкоджено водогін. Наразі частина людей у місті залишилась без води. Тому ми маємо цю проблему вирішити", – зауважив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Проєкт розпорядження "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для фінансової підтримки МКП "Миколаївводоканал" передбачає виділення 56 млн грн з резервного фонду державного бюджету на безповоротній основі для надання фінансової підтримки МКП "Миколаївводоканал". Зокрема, кошти будуть спрямовані на буріння нових артезіанських свердловин.

Автор: 

Кабмін (7795) Миколаїв (326) фінансування (2047)


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