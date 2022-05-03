Україна вже отримала від партнерів 4,5 мільярда євро, – Шмигаль

Україна вже отримала від міжнародних партнерів фінансову допомогу на загальну суму 4,5 млрд євро.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання уряду у вівторок, 3 травня, повідомляє пресслужба Кабміну.

"Україна вже отримала від наших міжнародних партнерів та друзів 4,5 млрд євро. За останній тиждень $500 млн надійшло від Світового банку. Важливо, що це грантове фінансування, яке не потрібно буде повертати. Вдячні саме за таку підтримку. Це допомагає підтримувати всі соціальні виплати в повному обсязі, а також відкривати нові програми допомоги", – сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, раніше Міжнародний валютний фонд (МВФ) закликав країни-учасниці надавати кошти, щоб закрити потребу України у фінансуванні у розмірі $15 млрд на перших три місяці в умовах розв’язаної Росією війни.

Водночас Україна звернулась до країн "Великої сімки" з проханням про надання фінансової допомоги на $50 млрд. Кошти мають піти на покриття дефіциту бюджету.