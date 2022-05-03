Окупанти обстріляли Авдіївський коксохім Ахметова, є загиблі та поранені, – ОВА

Російські війська обстріляли Авдіївський коксохімічний завод на Донеччині, внаслідок обстрілу щонайменше 10 людей загинули, 15 поранені.

Про це голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко повідомив у Telegram.

"Щонайменше 10 загиблих, 15 поранених – такі наслідки обстрілу російськими окупантами Авдіївського коксохімічного заводу. Ці цифри – оперативні. Інформація ще буде уточнюватися, й кількість жертв, ймовірно, може бути більшою", – написав очільник області.

Він наголосив, що загарбники точно знали, куди стріляли, адже робітники заводу саме завершили зміну й на зупинці чекали автобуса, який мав їх розвозити із заводу додому.

Як повідомлялося, окупанти раніше вже неодноразово обстрілювали "Авдіївський коксохімічний завод", що входить до складу холдингу "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новінського.