Мін'юст розширив кількість реєстраторів в умовах воєнного часу

Міністерство юстиції України розширило коло державних реєстраторів, які в умовах воєнного стану проводять державну реєстрацію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Про це йдеться в повідомленні Мін'юсту.

У відомстві для нагальних реєстраційних дій у зазначеній сфері запропонували суб’єктам державної реєстрації звертатися з листами до Міністерства юстиції України щодо включення відповідних реєстраторів до Переліку державних реєстраторів та посадових осіб Мін'юсту, його територіальних органів, якими в умовах воєнного стану проводиться державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Лист із зазначенням посади, прізвища, імені, по батькові державного реєстратора та його засобу зв’язку необхідно надсилати на електронну адресу.