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Чистий продаж валюти населенням у квітні зменшився до $240 мільйонів, – НБУ

обмен,валют

У квітні фізособи продали через офіційні канали готівкову валюту на $63 млн, а безготівкову – на $253 млн, тоді як купили – на $69 млн і $9 млн відповідно.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ), повідомляє Finbalance.

Таким чином, населення продало валюти в квітні на $238 млн більше, ніж купило.

Як повідомлялося, за офіційними даними обсяг продажу населенням валюти у березні в умовах запроваджених Національним банком обмежень перевищив обсяг її купівлі на $351,4 млн, переважно за рахунок продажу безготівкової валюти.

Зазначимо, що Нацбанк з 14 квітня дозволив банкам продавати готівкову іноземну валюту населенню в межах суми, що надійшла у каси, частково скасувавши повну заборону на продаж готівкової валюти (з певними винятками), яка діяла з 24 лютого.

Автор: 

валюта (2202) НБУ (9342) обмін валюти (724)


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