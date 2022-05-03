Україна вийшла зі ще однієї угоди в рамках СНД

Кабінет міністрів здійснив вихід України з угоди щодо проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології та сертифікації.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За словами Мельничука, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 3 травня

Ця угода була підписана в Москві в 1992 році.

Вихід із угоди сприятиме актуалізації участі України у договірно-правовій базі у рамках СНД з урахуванням сучасного стану відносин.

Раніше Верховна Рада прийняла закон "Про вихід з деяких міжнародних договорів України, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав".

Документ передбачав вихід України з угоди про Правила визначення походження товарів країн, що розвиваються, при наданні тарифних преференцій у рамках Загальної системи преференцій, підписаної у квітні 1996 року у Москві та ратифікованої Верховною Радою у листопаді 2002 року, а також Протоколу про внесення змін і доповнень до вказаних Правил, підписаного у жовтні 2002 року в Кишиневі та ратифікованого Верховною Радою у лютому 2004 року.