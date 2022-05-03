Кабмін вніс утримання доріг до переліку пріоритетних видатків бюджету

Кабінет міністрів розширив перелік пріоритетних видатків на соціальну сферу, медицину, утримання автомобільних доріг та підтримку бізнесу.

Відповідну постанову "Про внесення змін до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 3 травня, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Постанову розроблено на звернення центральних та місцевих органів державної влади з метою врегулювання здійснення Казначейством та його територіальними органами в особливому режимі в умовах воєнного стану пріоритетних видатків", – пояснює Мінфін.

Зокрема, документом доповнено перелік видатків другої черги:

для забезпечення надання медичної допомоги закладами охорони здоров’я, що потребує закупівлі та монтажу медичного обладнання, систем постачання медичного кисню;

для проведення платежів для реалізації проектів та програм, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, іноземних фінансових та донорських установ і міжнародних фінансових організацій, а також належного виконання українською стороною своїх зобов’язань у рамках діючих міжнародних договорів та грантових угод;

на відновлювальні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення;

на соціальну підтримку громадян в умовах війни, зокрема, виплату одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка", оплату послуг з оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, а також для надання соціальних послуг.

Окрім того, рішенням уряду врегульовано можливість здійснення платежів для надання фінансової державної підтримки Фондом розвитку підприємництва (ФРП) суб’єктам підприємництва на компенсацію відсотків за кредитами та винагороди за договорами фінансового лізингу, а також фізичним особам - позичальникам на здешевлення вартості іпотечних кредитів.

Як повідомлялося, у березні Кабмін вніс зміни до переліку видатків другої черги, за якими здійснюються платежі Казначейством за дорученням клієнтів, доповнивши його, зокрема, такими видатками: