Уряд запускає платформу для збору коштів на підтримку України

Кабінет міністрів запускає спеціальну платформу для збору коштів на підтримку України в межах глобального проєкту United24.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час засідання уряду, передає Укрінформ.

"Уряд запускає сайт u24.gov.ua. Це платформа для збору коштів на підтримку України в межах глобального проекту United24, який ініціював президент України Володимир Зеленський. Кожна людина у світі може зробити пожертву й допомогти Україні боротися за нашу свободу. Ми хочемо об’єднати світ навколо підтримки нашої держави. Простих людей, благодійні фонди, міжнародні компанії, лідерів думок в усьому світі", – сказав Шмигаль.

Він зазначив, що створення платформи необхідне також, аби продемонструвати максимальну прозорість і відкритість щодо використання зібраних коштів. За його словами, Національний банк звітуватиме щодня про збір коштів, усі міністерства будуть представляти громадськості свої звіти про те, на що саме були спрямовані кошти. Крім того, компанія "Делойт" в Україні, яка є частиною міжнародної мережі Deloitte, перевірятиме звітність міністерств і гарантуватиме прозорість роботи платформи.

"Ми передбачаємо, що кошти будуть розподілені за трьома основними напрямками. Перше – це оборона та розмінування. Друге – це гуманітарна та медична допомога, а також допомога дітям. Третє – це відбудова України. Відновлення об’єктів критичної інфраструктури, доріг, мостів, шкіл та лікарень; відновлення електро-, водопостачання та зв’язку", – додав Шмигаль.