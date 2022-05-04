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У Словаччині будуть ремонтувати українську військову техніку

танк

Українську військову техніку ремонтуватимуть та модернізуватимуть у Словаччині.

Це підтвердила речниця Міністерства оборони Мартіна Коваль Какащикова, передає Європейська правда.

У Міноборони Словаччини повідомили, що державно-акціонерне товариство "Конструкта-Дефенс" вже уклало контракт з українською стороною.

Раніше повідомлялося, що Чехія погодилася ремонтувати українські танки та бронетранспортери, пошкоджені під час бойових дій.

Чехія стала першою країною, яка поставила Україні танки – радянські Т-72, ​​а також бойові машини піхоти БМП-1, які перебувають у її чинних резервах.

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