Ворог ракетними ударами пошкодив шість залізничних підстанцій (оновлено)

Увечері, 3 травня, російські військові вдарили по шести станціях в центрі та на заході України.

Про це повідомив очільник "Укрзалізниці" Олександр Камишін у Telegram.

Він додав, що удари завдали тяжкі пошкодження інфраструктури. За оперативною інформацією, серед залізничників та пасажирів постраждалих немає.

Унаслідок ударів було затримано 14 пасажирських поїздів.

Як пізніше, 4 травня, повідомили у Міністерстві інфраструктури, внаслідок масованого ракетного удару завдано шкоди 6 залізничним підстанціям в центральних та західних областях. Курс деяких пасажирських потягів було змінено. Наразі "Укрзалізниця" оперативно вирішує проблему графіку руху потягів, щоб якнайшвидше скоротити кількість затримок.

Крім того, всі відповідальні суб’єкти уже розпочали відновлювальні роботи.

"Ми заздалегідь передбачали подібного роду сценарії ракетних ударів, зокрема були розроблені плани альтернативних логістичних маршрутів. Завдяки цьому мінімізовано шкоду для пасажирських перевезень, бізнесу та сил української оборони", – додали у відомстві.

Зазначимо, що ввечерчі 3 травня, окупанти завдали ракетних ударів по Закарпаттю, Львівщині, Вінниччині, Кіровоградщині, Дніпропетровській та Одеській області.