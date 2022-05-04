Австралія запровадила санкції проти понад 100 російських політиків та "чиновників" "Л/ДНР"

Уряд Австралії ввів фінансові санкції та заборону на поїздки ще проти 110 осіб у відповідь на російську агресію в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Австралії.



Так, до санкціних списків увійшли 34 чиновники так званих "Л/ДНР".



"Ці особи порушили суверенітет та територіальну цілісність України, встановлюючи державну владу над територіями України без дозволу українського уряду. "Донецька Народна Республіка" та "Луганська Народна Республіка" не мають статусу "держави" за міжнародним правом", – йдеться у повідомленні.



Крім того, Австралія оголосила санкції проти 76 депутатів Держдуми РФ. Зазначається, що ці особи підтримали "незалежність" сепаратистських республік та проголосували за договори про дружбу та співробітництво між РФ та "Л/ДНР".



"Ще один депутат Думи, Олег Матвейчев, потрапив до списку за поширення дезінформації та пропаганди. Будучи рупором президента Путіна, він навіть виступав за виплату репарацій за шкоду, заподіяну санкціями Заходу та самою війною", – додали в МЗС.

Також за даними ЗМІ, санкції були введенні й проти російського пропагандиста Володимира Соловйова.



Загалом у санкційних списках перебувають 812 фізичних та 47 юридичних осіб, які мають відношення до війни РФ в Україні.