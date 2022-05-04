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Зеленський оцінив відновлення України після війни у $600 мільярдів

зеленський

Відновлення економіки та інфраструктури України коштуватиме приблизно $600 млрд.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті ради гендиректорів, організованому The Wall Street Journal.

"Я впевнений, що після перемоги ми зробимо все досить швидко, і Україна буде красивішою, ніж раніше", – сказав він.

Глава держави розповів про невимовні руйнування в місті Маріуполь, який постраждав від облоги РФ.

Зеленський закликав глобальні корпорації розширити економічну ізоляцію Росії інвестиціями в економіку України, коли країна відновлюватиметься після війни.

"Ви отримаєте доступ до нашої країни, нашого понад 40-мільйонного ринку", – сказав президент, пропонуючи компаніям сприятливе інвестиційне середовище.

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Зеля уже приготовился с беней освоить 600 миллиардов ?( Интересно какие откаты они себе уже запланировали с этих 600 миллиардов ???
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04.05.2022 10:28 Відповісти

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